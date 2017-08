Beoogde opvolger Van Oostveen pleit voor enkel natuurgras in Eredivisie

Eric Gudde trekt op 30 november de deur achter zich dicht bij Feyenoord. De algemeen directeur verlaat de regerend landskampioen en is de belangrijkste kandidaat om Bert van Oostveen op te volgen als directeur betaald voetbal bij de KNVB. Mocht Gudde inderdaad bij de voetbalbond aan de slag gaan, dan gaat hij zich mogelijk hard maken tegen kunstgras in de Eredivisie.

"Wij (Feyenoord, red.) vinden dat ten minste in de Eredivisie voetbal op natuurgras gespeeld dient te worden. Dan heb je een gelijkmatiger ondergrond voor iedereen, los van rapporten over blessuregevaar", aldus Gudde in gesprek met Voetbal International. De constatering dat kunstgras goedkoper zou zijn dan natuurgras, wordt door hem niet beoordeeld als een goed argument. "Je investeert in je speelveld, zoals je investeert in je jeugdopleiding."

Momenteel is er veel kritiek op de aanwezigheid van kunstgras in de Eredivisie, mede omdat Christian Kum afgelopen weekend zijn mening uitte over het veld bij PEC Zwolle na de 4-2 nederlaag van Roda JC Kerkrade in Overijssel. Gudde begrijpt de frustratie van de meeste voetballers wel. "Wij (Feyenoord, red.) kunnen ook speler 27 aan de selectie toevoegen, maar kiezen voor een goed veld. Richting 2020 neemt de KNVB hopelijk een besluit."

Clubs mogen momenteel nog zelf bepalen op wat voor soort ondergrond zij spelen. "Hoewel wij zelf erg van de geur van gras houden", zegt Gijs de Jong, operationeel directeur van de KNVB. Hij stelt dat kunstgras ook binnen de voetbalbond onderwerp van gesprek blijft. "Het is goed om de discussie hierover te blijven voeren met spelers, clubs en andere betrokkenen."