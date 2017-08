Nijhuis: ‘Daarom zei ik ook: ’Cristiano, please, stop it. I am broken.’’

Cristiano Ronaldo wordt door veel voetbalfans gezien als ietwat arrogant, maar Bas Nijhuis kan zich totaal niet vinden in die constatering. De scheidsrechter heeft in het verleden op hetzelfde veld gestaan als de sterspeler van Real Madrid en de Enschedeër zegt dat de Portugees tijdens de wedstrijd wel in is voor een dolletje.

"Ook hij heeft humor. Tijdens een wedstrijd van Real Madrid bleef hij maar rennen. Ik werd er gek van, want ik moest er steeds achteraan. Daarom zei ik ook: 'Cristiano, please, stop it. I am broken.' En geloof het of niet: hij hield zich even rustig. Tot halverwege de tweede helft dan", vertelt Nijhuis uitvoerig over Ronaldo in gesprek met Nieuwe Revu. "Want ineens tikt hij me op mijn rug en zegt: 'Ref, can I play again?'"

"En daarna ging hij weer. Een prima kerel, die Ronaldo. Net als Luis Suárez overigens." De Uruguayaan kreeg in zijn tijd bij Liverpool een gele kaart van Nijhuis voor een vermeende schwalbe, maar daar was Suárez niet blij mee. "Hij was toen zo pissed dat hij het shirtje dat hij me na de wedstrijd had beloofd niet meer wilde geven. Ik kon er alleen maar om lachen. 'Prima', zei ik, 'ik koop er morgen wel één in de fanshop'", besluit de arbiter.