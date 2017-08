Villarreal strikt geduchte concurrent voor Ünal na akkoord met AC Milan

Villarreal heeft aan het langste eind getrokken in de strijd om Carlos Bacca. El Submarino Amarillo maakt woensdagmiddag bekend dat men een akkoord heeft bereikt met AC Milan over een verhuurperiode van een seizoen. In het contract is een optie tot koop opgenomen. Bacca gaat de concurrentie aan met onder meer Enes Ünal, die voor veertien miljoen euro overkwam van Manchester City.

Villarreal betaalt een huursom van 2,5 miljoen euro aan Milan. Eerder deze week maakten Italiaanse media al melding van de naderende deal. Bacca werd in verband gebracht met Olympique Marseille, AS Monaco, Valencia zijn oude club Sevilla, maar koos voor Villarreal. Donderdagavond wordt de Colombiaans international officieel voorgesteld.

Bacca maakte in 2015 de overstao van Sevilla naar AC Milan. De spits kostte dertig miljoen euro. In zijn eerste seizoen kwam de ex-spits van Club Brugge tot 38 duels en 18 doelpunten. In de afgelopen jaargang trof Bacca 13 keer doel in 31 optredens. Het is een publiek geheim dat Milan nog een spits wil en mogelijk wordt daar op deze manier ruimte voor gemaakt.

Bacca is de vijfde zomeraanwinst en de eerste huurling. Doelman Andrés Fernández kwam voor twee miljoen euro over van FC Porto, middenvelder Pablo Fornals werd voor twaalf miljoen euro weggehaald bij Málaga CF, Rúben Semedo maakte voor veertien miljoen euro de overstap van FC Porto en voor Ünal werd datzelfde bedrag betaald.