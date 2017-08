Tien dingen die je moet weten in aanloop naar Juventus - Cagliari

Juventus maakt zich op voor een nieuw seizoen in de Serie A, na het verrassende verlies in de Italiaanse Super Cup tegen Lazio. De laatste zes landstitels gingen naar de topclub uit Turijn. Opta blikt vooruit op de ontmoeting tussen Juventus en Cagliari, zaterdagavond om 18.00 uur in het Juventus Stadium.

o Juventus verloor niet één van de laatste dertien ontmoetingen met Cagliari in de Serie A en scoorde in elke wedstrijd: tien zeges, drie remises.

o Tien van de laatste dertien Serie A-treffers van Juventus tegen Cagliari vielen in de eerste helft.

o De laatste twee ontmoetingen tussen Juventus en Cagliari ín een seizoensouverture in de Serie A, in 1980 en 1992, eindigden onbeslist.

o Juventus verloor slechts één keer een seizoensouverture van de Serie A in eigen huis. Op de eerste speeldag van 2015/16 was Udinese met 0-1 te sterk.

o Cagliari won slechts drie van de negentien seizoensouvertures buitenshuis in de Serie A. De rest eindigde in een remise (zes) of een nederlaag (tien).

o Juventus heeft al 37 opeenvolgende competitieduels in eigen huis niet verloren: 34 zeges en 3 remises. In de laatste veertig thuiswedstrijden in de Serie A kreeg de club uit Turijn niet meer dan één tegendoelpunt per wedstrijd om de oren.

o Juventus incasseerde in elk van de laatste zes Serie A-seizoenen de minste tegentreffers, terwijl de teller van Cagliari afgelopen seizoen op liefst 76 tegengoals bleef steken. Dat was tevens een negatief clubrecord voor de Sardijnse vereniging.

o Cagliari hield afgelopen seizoen niet één keer de nul in een uitduel in de Serie A.

o Gonzalo Higuaín scoorde vier keer in zijn vijf competitieduels met Cagliari, waarvan drie treffers in twee duels sinds zijn overgang naar Juventus.

o Juventus-aankoop Federico Bernardeschi was in zijn loopbaan driemaal goed voor twee doelpunten in één Serie A-duel. De eerste keer was tegen Cagliari, in oktober 2016.