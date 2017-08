‘Geef je nu makkelijk toe aan Sánchez, dan zien Ziyech, Kluivert en Dolberg dat’

Davinson Sánchez lijkt op weg naar Tottenham Hotspur. De verdediger van Ajax zou naar verluidt al persoonlijk akkoord zijn met the Spurs en de clubs onderhandelen momenteel over een transfersom van de Colombiaan. Arie van Os denkt dat de Engelse topclub niet lang meer op het vinkentouw blijft zitten.

"Ik denk dat the Spurs uiteindelijk gaan afhaken. Prima, dan blijft Sánchez lekker bij ons", aldus de oud-bestuurder en erelid van de Amsterdamse club in gesprek met De Telegraaf. Ajax krijgt dan te maken met een teleurgestelde speler die dolgraag meer geld wil verdienen én in de Premier League wil acteren. "Dat komt uiteindelijk wel weer goed. Dit zijn vooral momenten om het karakter van je club te laten zien", stelt Van Os.

"Geef je nu makkelijk toe aan Sánchez, dan zien Hakim Ziyech, Justin Kluivert, Kasper Dolberg en hun zaakwaarnemers dat ook. 'Oh, is dit de handelswijze van Ajax? Dan kunnen wij ook gaan muiten.' Niet dus! Gewoon een statement afgeven en aan zijn contract houden, tenzij wij de prijs ontvangen die wij willen", besluit de oud-penningmeester van Ajax. Sánchez keerde woensdag terug op het trainingsveld, maar is een vraagteken voor het duel met Rosenborg BK van donderdag.