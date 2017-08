Boateng vertrekt drie maanden na contractverlenging plots bij Las Palmas

Las Palmas en Kevin-Prince Boateng nemen afscheid van elkaar. In goed overleg hebben club en speler besloten het contract van de Ghanees, die in mei nog zijn contract verlengde tot medio 2020, te beëindigen. Persoonlijke omstandigheden van de aanvallende middenvelder hebben geleid tot dit besluit. Volgens Sky Italia is Boateng op weg naar Eintracht Frankfurt.

Het vertrek van Prince-Boateng komt onverwachts, aangezien hij goed presteerde bij Las Palmas. Hij scoorde vorig seizoen namelijk tien keer voor de club, het hoogste aantal dat hij ooit heeft behaald voor een club in één voetbaljaargang. Woensdagmiddag om 17.00 uur geeft Boateng tekst en uitleg, waarbij fans de mogelijkheid hebben om afscheid te nemen.

De LaLiga-club stelt op de clubsite dat de persoonlijke situatie van Boateng een grote rol speelde in de beslissing om het dienstverband te stoppen. Las Palmas wenst de international veel succes toe, zowel op sportief en persoonlijk gebied, en zegt de middenvelder dankbaar te zijn. Door het sterke seizoen van de Ghanees stond de ex-middenvelder van onder meer Tottenham Hotspur en AC Milan in de belangstelling van meerdere clubs in LaLiga.