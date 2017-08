‘Coutinho weigert nog voor Liverpool te spelen om transfer te forceren’

Liverpool is geenszins van plan om Philippe Coutinho naar Barcelona te laten vertrekken, maar de Braziliaan is van plan om het the Reds heel moeilijk te maken. Volgens Mundo Deportivo heeft Coutinho manager Jürgen Klopp verteld dat hij zijn laatste wedstrijd voor Liverpool gespeeld heeft.

De Braziliaanse middenvelder is namelijk niet bereid om voor Liverpool te spelen zolang ze hem niet naar Barcelona laten vertrekken. Coutinho wil zelfs zijn plek in de Braziliaanse selectie voor het WK 2018 riskeren. Eerder probeerde hij met een transferverzoek een vertrek bij Liverpool te realiseren, maar dat verzoek werd door Liverpool afgewezen.

The Reds veegden tot dusver twee aanbiedingen van Barcelona van tafel. De Catalanen boden eerst 79 miljoen euro, daarna 99 miljoen euro en zullen binnenkort terugkomen met een bod van 110 miljoen euro. Klopp zei echter eerder al dat Liverpool het geld niet nodig heeft en dat de club vastberaden is om Coutinho binnenboord te houden.

“We hoeven geen geld, we willen het beste team hebben. Het maakt niet uit wat Barcelona biedt, wij hoeven het niet”, liet Klopp weten. De Duitse manager kon in de afgelopen twee wedstrijden echter geen beroep doen op Coutinho. De Braziliaan ontbrak tegen Watford (3-3) en TSG 1899 Hoffenheim (1-2) in de wedstrijdselectie, omdat hij zou kampen met een rugblessure.