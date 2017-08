Tien dingen die je moet weten in aanloop naar Barcelona - Real Betis

Na het verliezen van de Spaanse Super Cup aan Real Madrid maakt Barcelona zich op voor een nieuw seizoen in LaLiga. In het eerste competitieduel onder Ernesto Valverde nemen de Catalanen het zondag vanaf 20.15 uur op tegen Real Betis. Opta blikt vooruit op krachtmeting in het Camp Nou.

o Barcelona heeft niet één van de laatste twaalf competitiewedstrijden tegen Real Betis verloren: tien zeges, twee remises. De laatste nederlaag van de Catalanen was in maart 2008: Real Betis won in het eigen Benito Villamarin met 3-2.

o De laatste overwinning van Real Betis in het Camp Nou dateert van mei 1998: 1-3. Sindsdien hebben de Andalusiërs al vijftien competitiewedstrijden op rij niet meer in het stadion van Barcelona gewonnen (2 remises, 13 nederlagen) en eindigde elk van de laatste zeven visites in een nederlaag.

o Barcelona heeft sinds 2008/09 geen enkele seizoensouverture meer verloren. Destijds gingen de Catalanen. in het competitiedebuut van Josep Guardiola als hoofdtrainer, met 1-0 bij Numancia onderuit. In de daaropvolgende acht seizoenen werd achtmaal gewonnen.

o De enige thuisnederlaag van Barcelona in een seizoensouverture dateert van 1939. Stadsgenoot Espanyol was met 0-1 te sterk in Les Corts, het tweede stadion in de geschiedenis van Barcelona en de voorloper van het Camp Nou.

o Real Betis won slechts twee van de laatste elf seizoensouvertures op het allerhoogste niveau. De rest eindigde in een remise (drie) of een nederlaag (zes). Deze twee zeges waren buitenshuis: bij Granada (0-1, 2011) en bij Athletic Club (3-5).

o Barcelona heeft zijn laatste twaalf competitiewedstrijden in eigen huis in winst omgezet. De Catalanen scoorden liefst vijftig keer en kregen slechts elf tegengoals om de oren.

o Lionel Messi staat op 349 doelpunten in competitieverband en is zodoende nog maar één treffer verwijderd van een mooie mijlpaal. Dat zou betekenen dat hij de tweede speler ná Gerd Müller (365) is die minimaal 350 keer voor één club uit een van de vijf grote Europese competities trefzeker is.

o Luis Suárez was in elk van zijn tot dusver vier competitieduels met Real Betis trefzeker en dat resulteerde in totaal in zeven doelpunten. Alleen tegen Sporting Gijón scoorde de Uruguayaan, die dit keer door blessureleed ontbreekt, vaker: acht keer.

o Real Betis-trainer Quique Setién verloor al zijn drie voorgaande competitieduels met Barcelona. Zijn teams scoorden slechts tweemaal en incasseerden elf tegendoelpunten, een negatief record in zijn trainersloopbaan op het allerhoogste niveau.

o Ryad Boudebouz, aanwinst van Real Betis, creeërde afgelopen seizoen de meeste doelkansen in de vijf grootste Europese competities: 117 met Montpellier in de Ligue 1.