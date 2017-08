Hooiveld: ‘Ik moest naakt in cellofaantape ’De Stad Amsterdam‘ zingen!’

Jos Hooiveld verliet op jonge leeftijd Nederland om zijn geluk buiten 's lands grenzen te beproeven. Zijn carrière bracht hem van de tweede divisie in Oostenrijk tot de Premier League in Engeland en dus voetbalde hij naar eigen zeggen in de beste en slechte competities ter wereld. Begin dit jaar is Jossie teruggekeerd naar Nederland en is hij neergestreken bij FC Twente. Verslaggever Justus Dingemanse zocht hem op in zijn woonplaats Eelderwolde voor een uitgebreid interview over zijn avonturen, maar liet de kans ook niet liggen hem eens uitgebreid door te zagen!