‘Chinese Luka Modric’ riskeert celstraf van zes maanden na enorm auto-ongeluk

Zhang Xiuwei heeft zichzelf in de nesten gewerkt. De middenvelder van het Chinese Tianjin Quanjian is gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed, zo melden Chinese media woensdag. Hij crashte volgens de politie tegen liefst zes andere voertuigen. Zhang raakte bij een kruispunt de controle over het stuur kwijt en riskeert een celstraf van zes maanden.

Zelf raakte de jeugdinternational van China lichtgewond bij het ongeluk. De 21-jarige ploeggenoot van Alexandre Pato staat bekend als een van de meest veelbelovende talenten van China. Zijn spelinzicht en passing leverden Zhang de bijnaam de Chinese Luka Modric op. Na het incident zal Zhang naar verwachting in ieder geval zijn rijbewijs kwijtraken voor de duur van vijf jaar en moet hij vrezen voor erger.

Zhang is afkomstig uit de jeugdopleiding van Olympique Lyon. Hij kwam in het seizoen 2014/15 tot twee optredens voor het reserveteam van de Franse club. De international van China Onder-23 speelde afgelopen seizoen zeventien wedstrijd voor Tianjin, waarin hij eenmaal tot scoren kwam. In 2016 werd hij kampioen van de tweede divisie met de club, al kwam Zhang toen maar twee keer in actie.