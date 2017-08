Bulykin voor even terug bij Ajax: ‘Dit was de mooiste tijd uit mijn loopbaan’

Dmitry Bulykin keerde vorige week even terug bij Ajax. De oud-aanvaller is tegenwoordig actief als assistent van de voorzitter bij Lokomotiv Moskou en bezocht in die hoedanigheid De Toekomst, om informatie in te winnen. Hij bewaart warme gevoelens aan Ajax. "Er zijn zoveel goede herinneringen", vertelt Bulykin aan Ajax TV.