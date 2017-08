Koeman heeft Sigurdsson na maanden onderhandelen eindelijk binnen

Ronald Koeman kan Gylfi Sigurdsson eindelijk verwelkomen bij Everton, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 27-jarige IJslander tekent op Goodison Park een contract voor vijf jaar en kost the Toffees naar verluidt maar liefst vijftig miljoen euro. Koeman gaf onlangs al aan dat de transfer dichtbij was.

De transfer van Sigurdsson naar Everton hing al maanden in de lucht, maar the Toffees konden er maar niet uit komen met Swansea City. De club uit Wales had zijn zinnen gezet op een bedrag boven de vijftig miljoen en Everton wilde daar in eerste instantie niet aan voldoen. Uiteindelijk krijgen the Swans toch het gewenste megabedrag, want volgens Engelse media telt Everton vijftig miljoen euro neer voor Sigurdsson.

Die transfersom is met afstand een nieuw clubrecord. Hiervoor was Romelu Lukaku nog de duurste aankoop ooit. De Belg werd in werd in 2014 voor ruim 35 miljoen euro overgenomen van Chelsea. Op Lukaku werd overigens wel forse winst gemaakt, want hij verliet Everton deze zomer voor een bedrag van 85 miljoen euro om zijn loopbaan bij Manchester United te vervolgen.

Sigurdsson had bij Swansea City nog een contract tot medio 2020, maar had zijn zinnen gezet op een transfer naar Everton. Om die reden reisde de aanvallende middenvelder in de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet met the Swans mee naar de Verenigde Staten. Sigurdsson liet tevens de seizoensouverture tegen Southampton (0-0) aan zich voorbij gaan.

Met de aanvallende middenvelder heeft Koeman alweer zijn achtste aanwinst van deze transferwindow binnen. Eerder versterkte Everton zich met Michael Keane, Jordan Pickford, Davy Klaassen, Henry Onyekuru, Sandro Ramírez, Cuco Martin en Wayne Rooney. Onyekuru is overigens komend seizoen verhuurd aan Anderlecht.

Koeman toont zich op het digitale thuis van the Toffees erg gelukkig met de komst van Sigurdsson. "Ik ben blij, omdat het bestuur en met name voorzitter Bill Kenwright er alles aan heeft gedaan de deal rond te krijgen. Het heeft wat tijd gekost, maar we hebben hem eindelijk binnen. In mijn ogen is hij op zijn positie één van de beste spelers in de Premier League. We hebben hem eindelijk binnen en dat is erg goed voor het team", aldus de manager.

