Nagelsmann: ‘Natuurlijk, Klopp zal niet eens zeggen dat ze zelf ‘shit’ waren’

Julian Nagelsmann kan zich niet vinden in de reactie van Jürgen Klopp na het duel tussen TSG Hoffenheim en Liverpool van dinsdagavond in de laatste voorronde van de Champions League. Klopp vertelde na afloop dat Liverpool defensief goed stond, omdat het plan was om Hoffenheim het spel te laten maken 'op de posities die volgens ons niet gevaarlijk waren'. Nagelsmann, wiens ploeg 63 procent balbezit had en met 1-2 verloor, denkt dat Klopp het spel van zijn ploeg probeert te verbloemen.

"Nee, daar ben ik het niet mee eens", reageert de dertigjarige trainer, als hem wordt gevraagd naar de uitspraken van Klopp. Nagelsmann merkt op dat Hoffenheim de bal vaak op cruciale posities op het veld had. "Maar dat moet Klopp wel zeggen om zijn team te verdedigen. Natuurlijk zegt hij dat, hij zal niet eens zeggen: 'Hoffenheim speelde erg goed en wij waren shit.' Ik kan een een belangrijke pass van Sandro Wagner als voorbeeld geven, of andere situaties met Serge Gnabry en andere spelers."

Volgens Nagelsmann speelde Hoffenheim vooral in de eerste helft goed. Daarin waren die Hoffe de betere ploeg en hadden ze de betere kansen, vindt de trainer. "We hadden kansen via Gnabry en via de strafschop, die wat ongelukkig werd gemist. We lieten niet veel counteraanvallen toe, maar toen kwam de vrije trap van Trent Alexander-Arnold. Dat was ook pech. Het tweede doelpunt werd gevierd door James Milner, maar het schot werd van richting veranderd. Wij waren niet het slechtste team, maar wel het minst gelukkige."