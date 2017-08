PSV slaat toe en haalt gewenste tweede doelman op bij Vitesse

Eloy Room vervolgt zijn loopbaan bij PSV, zo maakt de Eindhovense club woensdagmiddag via officiële kanalen bekend. De sluitpost tekent een contract voor twee jaar in het Phillips Stadion, waar hij voorlopig tweede doelman wordt achter Jeroen Zoet. PSV maakt naar verluidt een bedrag van enkele tonnen over naar Vitesse.

In Arnhem was Room op het tweede plan geraakt na de komst van Remko Pasveer, die opvallend genoeg overkwam van PSV. Zijn contract bij Vitesse liep nog tot 2018, maar de keuze van trainer Henk Fraser voor Pasveer als eerste doelman zou bij Room hard aangekomen zijn. Toch was de international van Curaçao naar eigen zeggen niet bezig met een breuk: “Ik richt me puur en alleen op Vitesse. Ik ga er weer vol goede moed tegenaan."

Nadat Luuk Koopmans geblesseerd raakte, moest PSV op zoek naar een nieuwe doelman. Yanick van Osch moet komend seizoen de vaste sluitpost van Jong PSV worden, terwijl Hidde Jurjus momenteel verhuurd is aan Roda JC Kerkrade. In die zoektocht kwamen de Eindhovenaren bij Bram Castro en Room terecht, maar laatstgenoemde is dus toch de beste optie gebleken.

Het valt niet uit te sluiten dat Room alsnog eerste doelman gaat worden in Eindhoven, want er zou nog altijd interesse zijn in Zoet. Benfica heeft de komst van Zoet nog niet uit het hoofd gezet, maar is voorlopig nog niet bereid om aan de door PSV gewenste transfersom van tien miljoen euro te voldoen. In een eerder stadium werd Zoet al eens aan Napoli gelinkt, maar een overgang naar Italië lijkt onwaarschijnlijk. Zolang José Manuel Reina in Napels blijft, hoeven i Partenopei niet op zoek naar een nieuwe doelman.

Room doorliep bij Vitesse de jeugdopleiding en maakte in 2009 zijn debuut in het eerste elftal van de Arnhemmers. De geboren Nijmegenaar moest vervolgens de nodige jaren geduld hebben, want hij werd pas in seizoen 2014/’15 eerste doelman bij Vitesse. In totaal keepte Room 155 wedstrijden voor de Arnhemmers.