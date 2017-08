Valverde legt miljoenentransfer uit: ‘Een speler die we nog niet hadden’

Barcelona verraste afgelopen week enigszins met het aantrekken van Paulinho. De Catalanen maken een bedrag van veertig miljoen euro over naar het Chinese Guangzhou Evergrande voor de middenvelder. Barcelona-trainer Ernesto Valverde heeft zo zijn redenen voor het binnenhalen van Paulinho.

“Hij is een belangrijke speler in de Braziliaanse nationale ploeg. Paulinho speelt regelmatig en heeft invloed op hun manier van spelen, je kan dat zien tijdens wedstrijden zien”, zegt Valverde tegenover de Spaanse pers. Volgens de oefenmeester passen de eigenschappen van de Braziliaan perfect in zijn elftal.

“In technisch opzicht is hij een belangrijke speler, terwijl hij ook fysiek sterk is. Dat missen we een beetje, dus hij zal een extra dimensie geven aan ons team. We hebben geen speler zoals hij”, vervolgt de oefenmeester van de Catalanen. “Op het veld zal hij belangrijk voor ons zijn, dat zullen jullie allemaal gaan zien.”