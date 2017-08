‘In Nederland zien we dat anders, maar zo’n jongen is een broodvoetballer’

Davinson Sánchez speelt pas één seizoen voor Ajax, maar de Colombiaan lijkt alweer hard op weg naar de uitgang van de Johan Cruijff ArenA. Sánchez is naar verluidt persoonlijk al rond met Tottenham Hotspur over een vijfjarig contract, al liggen the Spurs en Ajax nog wel een behoorlijk eind uit elkaar. Ronald de Boer snapt wel dat de stopper al aanstuurt op een vertrek.

“In Nederland zijn we geneigd te denken in termen van talentontwikkeling en carrièreplanning. Op een bijna naïeve en romantische manier. Een jongen als Sánchez kijkt er heel anders naar. Hij is een broodvoetballer die in één klap de financiële toekomst van zijn hele familie in Colombia kan veiligstellen. Los nog van de sportieve vooruitgang als je naar een topclub in de Premier League kan; Sánchez zal vooral financiële afwegingen maken”, schrijft hij in Voetbal International.

De Boer snapt ook wel dat Sánchez, die onder hele andere omstandigheden is opgegroeid dan Nederlandse voetballers, vooral naar het financiële plaatje kijkt. De extreme bedragen die tegenwoordig rondgaan in de voetballerij zijn daar ook debet aan: “Op de achtergrond stippelen zaakwaarnemers een tactiek uit en intussen moet de speler zijn hoofd koel zien te houden.”

Sánchez zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met the Spurs, die echter vooralsnog niet van plan lijken om aan de vraagprijs van Ajax te voldoen. De Amsterdammers willen vijftig miljoen euro zien, terwijl veertig miljoen tot nu toe het hoogste bod uit Londen. Real Madrid is van plan om zich ook met de transfer te bemoeien, terwijl Chelsea op de achtergrond interesse toont.