‘Waarom zouden wij in hemelsnaam niet van Frankrijk kunnen winnen?'

Het wordt voor Wesley Sneijder een race tegen de klok om over twee weken met Oranje tegen Frankrijk te kunnen spelen. Toch wil de middenvelder van OGC Nice alles in het werk stellen om tijdens het cruciale WK-kwalificatieduel op het veld te kunnen staan. Sneijder heeft genoeg vertrouwen in een goed resultaat.

“Als die Zweden nou van die Fransen kunnen winnen, waarom in hemelsnaam zouden wij dat dan níét kunnen? Ja, Zweden speelde thuis, maar dan nóg”, zegt Sneijder in een interview met Voetbal International. Volgens de middenvelder moet Oranje ‘niet denken dat het niks meer kan'. “Wij hebben echt goede voetballers die samen een sterk team kunnen vormen, zolang er maar vertrouwen is bij iedereen.”

“Ga de selectie even na: onze internationals spelen dan misschien behalve Robben niet allemaal meer bij de topclubs in Europa, maar wel bij gerespecteerde teams zoals AS Roma, Lazio, Liverpool, Everton en Tottenham Hotspur. Die gasten zijn een jaar verder in hun ontwikkeling, een jaar meer ervaren ook”, vervolgt de recordinternational, die de wedstrijd tegen de Fransen dan ook graag wil spelen. Hij benadrukt het belang van spelen van eindtoernooien.

Het missen van het EK 2016 vormt voor Sneijder dan ook eeuwig een smetje op zijn loopbaan. “Niet alleen nu. Over twintig jaar zal ik dat nog steeds zo voelen. Het WK van volgend jaar in Rusland missen, zal zo mogelijk nog grotere impact hebben”, stelt Sneijder, die dit gevoel over wil brengen op zijn collega-internationals. “Ik wil ze zo graag meegeven dat het spelen van een EK of een WK, het liefst allebei, de loop van hun carrières bepaalt.”