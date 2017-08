‘We hebben zeker gezien op welke momenten Ajax kwetsbaar is’

Voor Ajax wacht komende donderdag het treffen met Rosenborg BK, in de laatste voorronde van de Europa League. De Noorse kampioen reist vol vertrouwen af naar Amsterdam, zo vertelt vleugelaanvaller Yann-Erik de Lanlay op de website van zijn werkgever. Rosenborg werd in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Celtic.

“Het is een enorme uitdaging, Ajax is echt een grote club. Het zal een enorme ervaring worden, daar moeten we ook van genieten. We hebben ook wat video’s bekeken en we hebben zeker gezien op welke momenten Ajax kwetsbaar is. Daar hopen we van te profiteren”, zegt De Lanlay. Voor Rosenborg is het seizoen momenteel alweer halverwege.

De regerend Noors kampioen gaat ook dit seizoen weer aan de leiding. De voorsprong op naaste achtervolger Sarpsborg 08 bedraagt zeven punten. Eerder in deze Europese campagne speelde het nog verdienstelijk met 0-0 gelijk op Celtic Park. De goede uitgangspositie kon echter niet uitgebuit worden, want in eigen huis ging Rosenborg met 0-1 onderuit tegen de Schotten.

Rosenborg speelt niet vaak voor 54.000 toeschouwers, dus dat is volgens De Lanlay ook een behoorlijke ervaring. “Dat is de reden waarom wij voetballen. Het gaat ook om de ervaring die je opdoet in zulke wedstrijden. We hebben ook geleerd van het tweeluik tegen Celtic, hopelijk kunnen we die ervaring tegen Ajax gebruiken.”