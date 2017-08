De Roon blij met terugkeer naar Italië: ‘Het was geen leuk jaar bij ‘Boro’’

Marten de Roon kende afgelopen seizoen een teleurstellend seizoen bij Middlesbrough. In zijn eerste seizoen in Engeland degradeerde de middenvelder met Boro uit de Premier League. De Roon is blij dat hij inmiddels weer terug is bij Atalanta, dat een bedrag van 13,5 miljoen euro voor hem over had.

“Het was geen leuk jaar. Er was een splitsing in de groep tussen de Spaans en Engels sprekende jongens. We waren geen hecht team en groeiden niet naar elkaar toe”, zegt De Roon in een interview met het Algemeen Dagblad. Hij had naar eigen zeggen meer verwacht van de Premier League. “Om te kijken is de Premier League geweldig, want er gebeurt veel. De snelheid en de intensiteit waarmee wordt gespeeld, zijn met geen enkele andere competitie te vergelijken.”

De Roon miste echter de tactisch discipline. “Alles gaat op kracht. Onder de top zes viel het tactisch vernuft tegen. Ik vind het fijn om over voetbal na te denken, om op die manier een tegenstander te verslaan”, stelt de tweevoudig Oranje-international. De Roon was dan ook blij dat Atalanta zich weer bij hem meldde. Volgens hem is de kwaliteit van leven in Italië hoger dan in Engeland.

“Het eten, het weer, de koffie. De mentaliteit is heel relaxed, daar ben ik wel van. En bij Atalanta ondernamen we veel als groep, ook iets dat me trekt”, legt De Roon uit. De middenvelder werd ook in verband gebracht met Manchester United en Lazio en kreeg zelfs complimenten van José Mourinho. Toch was alleen Atalanta concreet geïnteresseerd. “Het Nederlands elftal heeft ook een rol gespeeld bij mijn keuze te vertrekken. Als je in de Championship speelt, kun je een oproep wel vergeten.”