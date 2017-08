‘De markt bepaalt dat, daarom is 40 à 50 miljoen voor hem wel uit te leggen’

Ajax verkocht Davy Klaassen deze zomer al voor 27 miljoen euro aan Everton en lijkt met een transfer van Davinson Sánchez helemaal voor de jackpot te gaan. De Amsterdammers willen naar verluidt vijftig miljoen euro zien voor de verdediger, terwijl belangrijkste gegadigde Tottenham Hotspur vooralsnog niet verder wil gaan dan veertig miljoen.

Deze vraagprijs leidt al tot enige verontwaardiging, maar is volgens Chris Woerts makkelijk te verklaren: “In Nederland steken we altijd snel onze vinger op. Zo van: dat kan toch allemaal niet? Maar in het grotere geheel is er wel een verklaring voor. Neem Sánchez: een grote club schrijft zo'n transfer af over een paar jaar. Dan betalen ze tien miljoen per jaar. Peanuts als je dat ziet in het licht van de begroting van Engelse clubs”, vertelt de voormalige commercieel directeur van Feyenoord aan het Algemeen Dagblad.

Volgens Woerts is er met onder meer de verhoogde tv-gelden en de recordtransfer van Neymar naar Paris Saint-Germain een nieuwe standaard gezet, waardoor de vraagprijs voor Sánchez beter te verklaren is: “En in die nieuwe standaard is veertig à vijftig miljoen voor een speler als Sánchez dus wel uit te leggen en te verklaren. De markt bepaalt dat hij het waard is.”

Hij noemt de kritiek op de som van 222 miljoen die les Parisiens aan Barcelona overmaakten dan ook hypocriet: “Als een sjeik een boot van vierhonderd miljoen koopt zegt iedereen: moet hij zelf weten. Als een sjeik een voetballer koopt van 222 miljoen euro, is de wereld te klein. Terwijl er meer mensen genieten van die speler dan van die boot.”