‘Tottenham biedt tien miljoen te weinig en moet vrezen voor Real’

Davinson Sánchez bereikte al enige tijd geleden een persoonlijk akkoord met Tottenham Hotspur, maar de Colombiaan bevindt zich nu in de wachtkamer. De Telegraaf meldt namelijk dat Ajax en the Spurs zich wat betreft een transfersom van de verdediger nog een behoorlijk eind uit elkaar bevinden.

De Amsterdammers willen namelijk vijftig miljoen euro zien voor Sánchez, terwijl Tottenham vooralsnog niet verder wil gaan dan veertig miljoen. Voor de Engelsen is haast geboden: door de waardedaling van de pond wordt een eventuele transfer bijna met de dag duurder. De Britse munt staat bijna zes procent lager dan rond dezelfde tijd vorig jaar, wat in het geval van de transfer van Sánchez al drie miljoen euro scheelt.

Daarnaast is Ajax niet genoodzaakt snel een akkoord te bereiken met Tottenham. Directeur spelerszaken Marc Overmars weet immers dat er ook concrete interesse is van het eveneens uit Londen afkomstige Chelsea en van Real Madrid. De Koninklijke bereidt op dit moment zelfs een bod voor, al is nog niet duidelijk welke som de Champions League-winnaar precies in gedachten heeft.