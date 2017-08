‘Na Neymar gaat het over voetbal, eerder ging het altijd over de prijs’

Paul Pogba ging een jaar lang door het leven als de duurste voetballer aller tijden na zijn overstap van Juventus naar Manchester United voor 105 miljoen euro, maar raakte die titel onlangs kwijt doordat Paris Saint-Germain meer dan het dubbele neertelde voor Neymar. Voor de Fransman voelt dat alsof er een last van zijn schouders is gevallen.

“Je eerste vraag gaat nu over voetbal. Maar vorig seizoen ging het altijd over de prijs, je kan het verschil nu al merken”, vertelt hij in gesprek met de Daily Mirror. Pogba trapte het seizoen met United met een 4-0 overwinning op West Ham United op overtuigende wijze af en vooral zijn samenwerking met nieuwkomer Nemanja Matic viel op: “Matic begon tegen West Ham wat meer naar achteren, zodat ik me meer kon richten op aanvallen.”

“Die manier van spelen bevalt me wel, maar het ligt er ook aan wat de trainer wil. Matic was erg belangrijk en Romelu Lukaku scoorde twee keer, dat is wat we wilden en dat is ook wat we verwachtten. Het was een uitstekende start van het seizoen. Nu we goed zijn begonnen, moeten we dit ook doorzetten.”

Pogba kwam het afgelopen seizoen tot negen goals, maar trof ook negen keer de paal of lat. De Fransman hoopt dit seizoen in de buurt van de twintig goals te eindigen: “Als ik de strafschoppen mag nemen!”, knipoogt hij. “Ik hoop dat ik vaker kan scoren. Ik hoop dat ik dit seizoen niet zo vaak de paal raak. Ik weet dat de kansen zullen komen en ik creëer altijd mogelijkheden. Maar het gaat om het resultaat voor het team. Je kunt honderd keer scoren en nog steeds niets winnen. Wat belangrijk is, is het winnen van de Premier League.”