Wesley Sneijder is sinds vorige week speler van OGC Nice, maar de recordinternational van Oranje komt voorlopig niet aan de bak bij de Franse club. Lucien Favre denkt dat Sneijder nog wel even nodig heeft om topfit te worden. De trainer houdt de 33-jarige middenvelder buiten de selectie voor het duel met Napoli in de play-offs van de Champions League.

Nadat les Aiglons in een eerder stadium afrekenden met Ajax, wacht woensdag het eerste duel met de Italiaanse topclub. "We wisten dat het twee moeilijke tegenstanders zouden worden. We zijn voorbij Ajax gekomen en nu hebben we Napoli. Maar elke ploeg heeft een paar zwakke punten", aldus Favre op de persconferentie. Mario Balotelli en Sneijder zijn nog niet fit en ontbreken.

"Balotelli en Sneijder hebben vanmorgen individueel getraind. Ze zullen zo snel mogelijk terug zijn, maar we gaan het niet overhaasten. Sneijder heeft twee maanden niet gespeeld. Dat heeft tijd nodig", aldus Favre. Dat Nice in de Ligue 1 met twee nederlagen is begonnen, zegt de oefenmeester weinig. "Vergeet niet dat we daarvoor twee wedstrijden tegen Ajax hebben gehad. Niemand verwachtte van ons dat we door zouden gaan."