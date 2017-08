Dolletje met voormalige ploeggenoot komt Kaká op schorsing te staan

Kaká kreeg zondag een van de opvallendste rode kaarten uit zijn loopbaan en de Amerikaanse voetbalbond toont enkele dagen later weinig genade met de Braziliaan. De spelmaker legde zijn handen op de mond van zijn voormalige ploeggenoot Aurélien Collin en is voor één wedstrijd geschorst.

Het incident vond plaats tijdens een wedstrijd tussen Orlando City FC en New York Red Bulls, waarbij Kaká lachend een incident probeerde te sussen. De scheidsrechter kon het gebaar van de AC Milan-icoon echter niet waarderen en stuurde een verbijsterde Kaká vervolgens met een rode kaart het veld af.

Collin, die Kaká kent van zijn eigen periode in Orlando, probeerde de arbiter nog van gedachten te doen veranderen, maar kreeg nul op het rekest. Orlando is niet van plan om in beroep te gaan tegen de sanctie voor de Braziliaan, al liet het in een verklaring wel even weten dat de enige twee keer dat Kaká een rode kaart heeft gekregen in de MLS was.