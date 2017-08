Robben: ‘Dat zal je niet vrolijk stemmen, je zult Bayern als stap terug zien’

Arjen Robben denkt steeds vaker na over het einde van zijn loopbaan. De 33-jarige aanvaller heeft al een hele carrière achter de rug met dienstverbanden bij FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Bij laatstgenoemde club heeft de Oranje-international nog een contract voor één seizoen en de buitenspeler vraagt zich af wat er daarna gaat gebeuren.

Robben schrijft voor de site The Players’ Tribune naar zijn zestienjarige zelf en in zijn verhaal haalt hij heel veel herinneringen op, zoals die keer toen hij voor het eerst bij de selectie van Groningen werd gehaald. "Ik denk veel aan dit moment de laatste tijd. Het moment waarop alles begon. Je bent 33 en hebt nog maar een contract voor een jaar. Dus wie weet er daarna wat er gebeurt."

Robben waarschuwt zijn jongere zelf voor Real Madrid, waar hij 65 officiële duels speelde. "In Engeland leven en ademen ze voetbal, maar in Spanje is het anders. Daar is voetbal het leven. Maar je leert daar ook dat voetbal een business is. Dat zal je niet vrolijk stemmen. Je zult Bayern München als een stap terug zien. Natuurlijk, ze hebben de landstitels en de bekers, maar voor jou draait het om het winnen van de Champions League en daarvoor is Bayern geen favoriet geweest."

"Maar geloof me, je kon het niet meer mis hebben", vervolgt de aanvoerder van het Nederlands elftal zijn verhaal tegen zijn jongere zelf. "Bayern zal de beste beslissing zijn die je ooit zult nemen. Je maakt deel uit van iets 'meer'. De acht jaren bij Bayern zullen de meest trotse zijn van je loopbaan."