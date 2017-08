‘Koeman heeft eindelijk beet en strikt recordaankoop voor 50 miljoen’

Gylfi Sigurdsson is naar alle waarschijnlijkheid binnenkort speler van Everton. Verschillende Engelse media, waaronder de BBC en Sky Sports, melden dinsdagavond dat de middenvelder Swansea City gaat verlaten en gaat tekenen bij de club van Ronald Koeman. The Toffees maken ongeveer vijftig miljoen euro over naar Wales.

Swansea City en Everton hebben wekenlang, zo niet maandenlang aan de onderhandelingstafel gezeten om de transfer te doen slagen. De club uit Wales weigerde steevast biedingen onder de vijftig miljoen euro, waarbij de Merseyside-club eigenlijk niet verder wilde gaan dan de geboden bedragen. Vorige week zeiden zowel Paul Clement als Ronald Koeman dat de onderhandelingen in een cruciale fase waren aanbeland.

De 27-jarige Sigurdsson, die nog drie jaar vastligt in Wales, reisde eerder niet mee met zijn ploeg naar de Verenigde Staten in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daarnaast ontbrak hij ook bij de seizoensouverture van de Premier League dit weekend, toen de club het opnam tegen Southampton (0-0). Woensdag ondergaat Sigurdsson een medische keuring op Goodison Park.