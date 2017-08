Koeman gunt routinier kans om record elders te breken: ‘Wil Everton bedanken’

West Bromwich Albion heeft Gareth Barry gestrikt, zo meldt de Premier League-club dinsdag via de officiële kanalen. De ervaren middenvelder komt over van Everton, waar hij niet meer in de plannen van Ronald Koeman voorkwam. De Engelsman heeft voor een jaar getekend bij the Baggies.

Barry is blij dat hij een nieuwe kans krijgt onder Tony Pulis. "Ik ben gekomen om het team te helpen beter te worden. Hopelijk voeg ik kwaliteit toe aan de selectie", aldus de routinier op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. Ook Pulis is verheugd met de komst van de ex-middenvelder van onder meer Aston Villa en Manchester City. "Er was een groot gat toen Darren Fletcher vertrok (naar Stoke City, red.), we hopen dat Barry dat gaat opvullen", aldus de manager.

DONE DEAL! Gareth Barry vertrekt bij Everton! De routinier heeft een eenjarig contract getekend bij West Bromwich Albion! #barry #wba #everton #premierleague Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 15 Aug 2017 om 12:12 PDT

"Hij is een fantastische speler en ik denk dat zijn instelling om aan spelen toe te komen tekenend is, gezien het feit dat Everton hem nog een tweejarig contract heeft aangeboden. Hij wil echt spelen en ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken." Voorzitter John Williams onderstreept de woorden van Pulis: "Hij heeft fantastische voetballende kwaliteiten en iedereen is enthousiast over zijn komst."

Barry laat op de clubsite van Everton weten vier fantastische jaren te hebben gehad bij the Toffees: "De fans zijn fantastisch voor me geweest, vanaf het eerste moment dat ik er was. Ik ben trots dat Everton altijd een groot onderdeel zal zijn van mijn carrière. Ik wil voorzitter Bill Kenwright, Roberto Martinez, Ronald Koeman, de rest van de staf, mijn teamgenoten en de fans bedanken." Barry heeft overigens nog vijf duels nodig om het Premier League-record van Ryan Giggs (632 wedstrijden) te verbreken.