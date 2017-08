‘Vastberaden Napoli slaat bod van zestig miljoen euro van Barcelona af’

Barcelona is momenteel druk bezig om Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund en Philippe Coutinho van Liverpool naar Catalonië te halen, maar de Spaanse grootmacht lijkt ook in Italië te willen winkelen. La Gazzetta dello Sport meldt dinsdag dat Barça een bod van zestig miljoen euro bij Napoli heeft neergelegd voor Lorenzo Insigne.

Volgens de roze sportkrant heeft de Italiaanse topclub het bod een paar dagen geleden al geweigerd. De club ziet namelijk geen reden om de aanvaller van de hand te doen. Insigne staat nog tot medio 2022 onder contract bij Napoli, dus heeft de club een sterke onderhandelingspositie. Insigne heeft al 255 officiële duels voor de club uit Napels gespeeld, waarin hij 54 keer scoorde en 58 assists afleverde.

De 26-jarige Italiaan staat ook in de belangstelling van onder meer Liverpool, de club die mogelijk Coutinho kwijtraakt aan Barcelona. Verschillende Spaanse media hebben reeds gemeld dat een transfer van de Braziliaan aanstaande is en dat de clubs nog steggelen over de laatste details. De mogelijke komst van Coutinho heeft naar verluidt geen invloed op de wens van Barça om Insigne te strikken.