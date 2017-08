Busquets blij met miljoenenaanwinst: ‘Geweldige speler met een ander profiel’

Barcelona verloor zondag met 1-3 van Real Madrid en lijkt kansloos om de Spaanse Supercup naar Catalonië te halen. Sergio Busquets heeft er echter nog alle vertrouwen in dat Barça de prijs kan winnen. Ook geeft de middenvelder aan dat Paulinho een welkome versterking is voor de club.

"We weten dat het moeilijk gaat worden om de prijs te pakken, maar we geven niet op", aldus Busquets op een persconferentie voorafgaand aan het tweede duel woensdagavond. De Spanjaard geeft aan dat het team defensief beter moet staan om de Supercup te winnen. "Het is cruciaal dat we geen goal tegen krijgen. Het is niet makkelijk om drie keer te scoren in het Santiago Bernabéu, maar we hebben het eerder geflikt."

"We moeten solide en compact staan en controle houden, ook al weten we dat het moeilijk gaat worden", zegt de Spanjaard, die weigerde in te gaan op vragen over het optreden van de scheidsrechter afgelopen zondag en de rode kaart van Cristiano Ronaldo, die vervolgens voor vijf wedstrijden werd geschorst. "Het zijn twee goede teams, dus alles kan gebeuren woensdag."

Ook ging Busquets kort in op de komst van Paulinho. De 29-jarige Braziliaan komt over van Guangzhou Evergrande, waarbij de Chinese club veertig miljoen euro ontvangt. Een goede aankoop, stelt Busquets: "Paulinho is een geweldige speler met een ander profiel. Hij gaat ons veel brengen en we verwelkomen hem met open armen."