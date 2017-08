Ivanovic vreest: ‘FC Utrecht heeft met iemand als hij een hele sterke aanval’

Cyriel Dessers maakte afgelopen vrijdag twee treffers namens FC Utrecht in de gewonnen wedstrijd tegen ADO Den Haag (0-3). Een puike prestatie van de aanwinst van de Domstedelingen en dat is ook Zenit Sint-Petersburg niet ontgaan. Branislav Ivanovic waakt voor de kwaliteiten van de spits.

"We weten dat het moeilijk gaat worden", spreekt de ex-verdediger van Chelsea op een persconferentie voorafgaand aan het treffen van de clubs woensdagavond in de play-offs van de Europa League. "Zo heeft Utrecht een heel sterke aanval, met iemand als Dessers. Sowieso hebben ze een sterk team, we hebben veel beelden van ze bekeken."

"Maar wij moeten in staat zijn om het bekende Nederlandse voetbal te pareren. Onze overwinningen van de laatste weken, de 5-1 tegen Spartak Moskou bijvoorbeeld, hebben ons vertrouwen gegeven. We gaan ons klaarstomen om een goed resultaat te halen", besluit de voormalig Europa- én Champions League-winnaar.

Trainer Roberto Mancini was vooral lovend over collega Erik ten Hag. "Een heel goede trainer, die zijn elftal enorm gedisciplineerd laat spelen. We hebben respect voor Utrecht. Zeker in uitwedstrijden is het tegen Nederlandse ploegen altijd lastig. Die teams hebben tactisch een heel hoog niveau, maar aan ons de taak om te laten zien dat wij beter zijn", besluit de Italiaan.