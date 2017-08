Zidane zint op vervolgstappen: ‘Ik hoop dat ze niets tegen hem hebben’

Real Madrid wacht tot na het volgende overleg van de tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond komende woensdag om een besluit te nemen over vervolgstappen aangaande de schorsing van Cristiano Ronaldo. De Portugees werd zondag van het veld gestuurd met twee keer geel, waarna hij scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea een duw gaf.

Real won de eerste wedstrijd tegen Barcelona om de Spaanse Supercup met 1-3, maar na afloop ging het vooral over het gedrag van Ronaldo. De sterspeler kreeg eerst geel nadat hij na zijn goal zijn shirt uittrok en kreeg zijn tweede prent na een vermeende schwalbe. Ronaldo begreep niets van de kaart van de arbiter en gaf hem vervolgens een lichte duw.

Zinédine Zidane zegt op een persconferentie voorafgaand aan de tweede ontmoeting tussen de Spaanse grootmachten woensdagavond dat hij ervan uitgaat dat de tuchtcommissie de beelden nog eens grondig gaat bekijken. "Ik baal enorm dat hij voor vijf wedstrijden is geschorst na wat er gebeurd is. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren", aldus de trainer van de Koninklijke.

"Ik bemoei me niet met het werk van de scheidsrechter, we maken allemaal fouten. Maar het is vervelend dat hij vijf wedstrijden krijgt. Iedereen heeft een mening over Ronaldo. Ik hoop dat ze (de tuchtcommissie, red.) niets tegen Ronaldo hebben en dat mensen integer hun werk doen. We zijn teleurgesteld dat we hem voor een lange tijd gaan missen", besluit de Fransman.