Enthousiasme over vervroegde deadline: ‘Kijk wat er nu bij Ajax gebeurt’

Engelse clubs hebben een concreet plan gesmeed waarbij de transferdeadline moet worden verschoven vóór aanvang van de competitie. In Nederland wordt de discussie over het juiste tijdstip van het sluiten van de transferwindow ook gevoerd en het initiatief uit Engeland kan op brede goedkeuring uit Nederland rekenen.

De clubs in de Premier League beslissen in september of ze met ingang van komend seizoen de transfermarkt eerder sluiten. "Een positieve ontwikkeling", aldus Jacco Swart in gesprek met de NOS. Goed voorbeeld doet mogelijk goed volgen, stelt de directeur van de Eredivisie CV. "Engeland heeft een van de grootste competities van de wereld en staat daarmee boven aan de piramide."

Ook de KNVB is enthousiast over het voornemen. "We zijn benieuwd naar de uitkomsten van de gesprekken in Engeland en zullen tegen die tijd ook contact met de Engelse bond opnemen", aldus een woordvoerder van de voetbalbond. "Op internationaal gebied hebben we al vaker aandacht gevraagd voor de zomerse transferperiode in samenhang met de start van de competitie. Vooralsnog was dit zonder succes."

Patrick van Diemen, spelersmakelaar namens VVCS/Soccer Vision, is groot voorstander van het vervroegen van de transferdeadline. Hij hoopt dat uiteindelijk in alle competities de deadline vervroegd wordt. "Iedereen weet dan waar hij aan toe is. Alles is gelijk. Sportief zou het perfect zijn. Dat is duidelijk. Kijk maar naar wat er nu bij Ajax gebeurt", doelt hij op de situatie rond Davinson Sánchez.

Het plan van de Premier League-clubs heeft nog wel meer Europese steun nodig, stelt de spelersmakelaar. "Ik denk niet dat Engeland dit alleen gaat doen. Dit betekent dat de Engelse clubs nog spelers kunnen kwijtraken aan clubs als Real Madrid, Barcelona of Paris Saint-Germain en dan zelf niks meer kunnen halen. Dat lijkt me niet reëel", besluit Van Diemen.