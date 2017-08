‘Fransen troeven Andries Jonker af in de strijd om Sam Larsson’

Sam Larsson stuurt al geruime tijd aan op een vertrek bij sc Heerenveen en er lijkt nu schot te zitten in een vertrek van de vleugelspeler. De Leeuwarder Courant meldt dinsdagavond namelijk dat een vertrek van de Zweed dinsdag of woensdag nog afgerond zou kunnen worden.

Het Franse FC Metz heeft daarbij de beste papieren om met Larsson aan de haal te gaan. De nummer veertien van het afgelopen seizoen in de Ligue 1 begon de nieuwe voetbaljaargang met twee nederlagen en is naarstig op zoek naar versterkingen. Les Grenats lijken ook concreter te zijn dan het VfL Wolfsburg van Andries Jonker, dat de voorkeur geeft aan een andere kandidaat.

Die Wölfe zien Larsson namelijk slechts als een alternatief als Malcom, nu nog in dienst van Girondins Bordeaux, niet kan worden gehaald. Hoeveel Metz precies wil betalen voor Larsson, die in het Abe Lenstra Stadion nog een contract heeft tot medio volgend jaar, inclusief optie voor Heerenveen om de verbintenis met nog een jaar te verlengen, is niet duidelijk.