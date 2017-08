Tottenham troeft Man United, Chelsea en Juventus af

(The Sun)

Een transfer van Ross Barkley is verder op losse schroeven komen te staan. De middenvelder van Everton heeft een blessure opgelopen, waardoor een overgang nog verder weg lijkt. (The Sun)

Eder kan een transfer naar Rusland maken. De aanvaller van Lille, die de matchwinner werd van de EK-finale, staat in de belangstelling van CSKA Moskou. (L’Équipe)