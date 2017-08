Excelsior behoudt verdediger toch: ‘Voorkeur ging uit naar grotere club’

Khalid Karami vertrok onlangs transfervrij bij Excelsior, maar zal aankomend seizoen toch in het Van Donge & De Roo Stadion te zien zijn. De Kralingers hebben dinsdagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekendgemaakt dat de verdediger een eenjarig contract bij de club heeft getekend.

Karami kwam al vier seizoenen uit voor Excelsior en liet de leiding van de club onlangs weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging: “Er was belangstelling van veel clubs, maar het duurde allemaal te lang en ik wilde niet blijven wachten. Mijn voorkeur ging uit naar een grotere club in Nederland. Die mogelijkheid was er ook wel, maar ik wilde niet meer langer wachten.” Karami kon naar verluidt op interesse van sc Heerenveen en FC Utrecht rekenen, terwijl er ook uit Turkije belangstelling was.

Het is voor de rechtsback echter geen probleem om dit seizoen weer bij Excelsior aan de slag te gaan: “Ik wilde een nieuwe uitdaging en die mogelijkheid was er ook zeker, maar het moet wel beter zijn dan wat Excelsior te bieden heeft. Ik had genoeg keuzes, maar heb nu besloten dat ik weer bij Excelsior wil spelen. Ik zal me vanaf morgen voor tweehonderd procent voor de club geven.”