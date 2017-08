Messi ging ver voor Neymar: ‘Wat wil je? Ik laat je de Ballon d’Or winnen!’

Lionel Messi en Luis Suárez hebben geprobeerd Neymar te overtuigen bij Barcelona te blijven. De twee aanvallers wilden de Braziliaan heel graag bij de Spaanse grootmacht houden, maar Neymar koos uiteindelijk voor een transfer naar Paris Saint-Germain, nadat zijn ontsnappingsclausule van 222 miljoen euro werd gelicht.

Messi en Suárez hebben in de nacht van 21 juli, in een hotel in New Jersey, op Neymar ingepraat, de avond voor de confrontatie van Barcelona tegen Juventus in het kader van de International Champions Cup. De Argentijn en de Uruguayaan wisten toen echter niet dat de deal met PSG al beklonken was, zo meldt Sport dinsdag.

Met name Messi wilde de 25-jarige dribbelaar bij het team houden. De sterspeler zou niet meer geïnteresseerd zijn in persoonlijke titels en zou vooral gefocust zijn op het winnen van prijzen met Barça. Messi had te horen gekregen dat Neymar een vertrek overwoog omdat hij in de schaduw van de Argentijn zou staan, dus zei Messi dat hij alles zou doen om ervoor te zorgen dat Neymar de beste speler van de wereld zou worden.

'Wat wil je? Wil je de Ballon d’Or winnen? Ik laat je de Ballon d’Or winnen!', zou Messi hebben gezegd. De volgende dag, tijdens de wedstrijd tegen Juventus, zou Messi alles in staat hebben gesteld om Neymar optimaal te laten presteren. Met succes, want de Braziliaan scoorde tweemaal in de 2-1 gewonnen wedstrijd. Toch heeft Neymar uiteindelijk gekozen voor het avontuur bij PSG, ondanks de beloftes van Messi.