Ten Hag: ‘Een grootheid als speler. Hij was topspeler en is nu topcoach’

FC Utrecht neemt het woensdag in de play-offronde van de Europa League op tegen Zenit Sint-Petersburg en de eerste ontmoeting vindt plaats in De Galgenwaard. Erik ten Hag beseft dat zijn ploeg de underdog is, maar geeft zich niet zomaar gewonnen.

“Een grote club met goede spelers en een goed team. Bij Zenit heerst bovendien een duidelijke visie qua speelwijze. Voor ons is het treffen met hen een geweldige uitdaging en test. Dit is voetbal: wij maken kans. Wij hebben ook een goed team”, aldus Ten Hag op de clubwebsite. Het feit dat Zenit volgens Ten Hag een duidelijke speelwijze heeft, mag volgens hem op het conto worden geschreven van Roberto Mancini.

“Een grootheid als speler. Hij was een topspeler, is nu een topcoach. Hij was al succesvol als trainer. Alle respect”, klinkt het. Yassin Ayoub was een twijfelgeval voor het eerste duel, maar deed volop mee op de training en lijkt fit te zijn voor een basisplaats. De Domstedelingen kunnen niet beschikken over controleur Anouar Kali, die zo’n twee maanden uit de running zal zijn.