Player of the Year-award gaat naar Messi, Ronaldo of Buffon

De UEFA heeft drie voetballers genomineerd voor de zogeheten Player of the Year-award, de prijs voor de beste speler van het afgelopen jaar in Europa. Het gaat om Cristiano Ronaldo van Real Madrid, Lionel Messi van Barcelona en de 39-jarige doelman Gianluigi Buffon van Juventus.

Snel meer…