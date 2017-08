Martens genomineerd voor prestigieuze Player of the Year-award

Lieke Martens is genomineerd voor de UEFA Women’s Player of the Year-award. De linksbuiten van het Nederlands elftal en Barcelona concurreert met de Deense Pernille Harder van VfL Wolfsburg en de Duitse Dzsenifer Marozsán van Olympique Lyon, zo heeft de Europese voetbalbond bekendgemaakt.

De winnaar wordt volgende week donderdag tijdens het gala van de Champions League-loting in Monaco bekendgemaakt. Martens werd genomineerd door de bondscoaches van de zestien landen die deelnamen aan het EK in Nederland en een jury van twintig in het vrouwenvoetbal gespecialiseerde journalisten gaat over het eindoordeel.

Spelers als Vivianne Miedema, Jackie Groenen en Shanice van de Sanden kregen eveneens relatief veel stemmen, maar haalden het podium niet. Miedema eindigde als vierde, Groenen als zevende en Van de Sanden als tiende. Martens maakte vorig seizoen 20 doelpunten in 29 competitiewedstrijden voor Rosengard in Zweden.