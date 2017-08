‘Als hij de spelers krijgt waarmee hij wil werken, zal De Boer het goed doen’

Eyong Enoh bewaart nog altijd warme herinneringen aan zijn periode bij Ajax. De Kameroense middenvelder stond tussen 2008 en 2014 onder contract in Amsterdam en werd onder meer drie keer landskampioen met Ajax. Volgens Enoh veranderde er veel toen Frank de Boer aan de slag ging als trainer van de Amsterdammers.

“Hij nam het team in december over en een aantal maanden later werden we kampioen. Het was de dertigste titel, waardoor we derde ster verdienden. Dat maakte het extra bijzonder”, zegt Enoh in een interview met Sky Sports. “De Boer is een jongen van de club, het was daardoor erg symbolisch. Martin Jol had goed werk gedaan, maar het elftal ging meer op de ‘Ajax-manier’ voetballen.”

“Daarvoor werd er teveel op resultaat gevoetbald en dat is niet het soort voetbal dat de fans willen zien. Bij Ajax moet er vanuit de verdediging opgebouwd worden, met aanvallers op de vleugels. Dat moest teruggebracht worden”, herinnert de middenvelder zich. Hij kijkt dan ook met belangstelling hoe zijn oude trainer het bij Crystal Palace doet. “Ik moest me aanpassen toen ik verhuurd werd aan Fulham, dus daar heeft De Boer ook mee te maken. Ik volgde hem ook toen hij bij Internazionale zat, maar daar wordt heel anders gevoetbald.”

“Hij bleef daar niet lang. Waarschijnlijk realiseerde hij zich dat je wel een filosofie kan hebben, maar dat je altijd afhankelijk bent van de competitie”, vervolgt Enoh. Hij is van mening dat de Premier League geschikter is voor de filosofie van De Boer. “Maar je moet ook kleine aanpassingen maken. Je moet je er honderd procent van bewust zijn wat er in de competitie gebeurt. Als hij de spelers krijgt waarmee hij graag wil werken, zal De Boer het goed doen.”

Enoh volgt ook ex-ploeggenoten Jan Vertonghen, Toby Alderweireld and Christian Eriksen nog op de voet in de Premier League. “Ze waren bij Ajax al enorm vastberaden. Het is prachtig om te zien dat ze het goed doen. Ajax heeft ze een goed fundament gegeven”, is de middenvelder lovend. Een andere ex-ploeggenoot maakt momenteel furore bij Barcelona. “Luis Suárez had een ongewone drive om alles te winnen. Hij werkt er keihard voor.”