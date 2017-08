eSporter tweette ook over FC Twente: ‘kut Tukkers en huilbuien’

Tony Kok werd in juli door PSV weggestuurd omdat hij niet alleen Ajax-fan bleek, maar eerder ook diverse opmerkelijke tweets had geplaatst. Zo schreef hij onder meer ‘alle boeren zijn homo en ‘wat zijn die boeren stil’. De e-Sporter kon na twee dagen inrukken en tekende dinsdag een contract bij FC Twente.

Ook over de club uit Enschede blijkt de 22-jarige Kok hatelijke teksten te hebben geschreven, zo meldt TC Tubantia. De krant vond uit dat Kok in september 2010 ‘kut Tukkers’ schreef en een paar maanden later tweette hij: “Het KNMI geeft weeralarm af voor vanavond in Enschede. Er worden grote huilbuien verwacht.”

“Hij heeft ook getweet over ‘kut Tukkers’, zeg je? Nee, daar weten we niets van. Maar het is allemaal zo lang geleden dat hij een tweede kans verdient”, reageert hoofd marketing Tom Schreurs van de club uit Enschede tegenover de regionale krant.