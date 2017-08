‘Daarom zou het voor Overmars fijn zijn als er een bieding van Real kwam’

Ajax dreigt Davinson Sánchez op korte termijn kwijt te raken aan Tottenham Hotspur. The Spurs willen de verdediger graag overnemen van de Amsterdammers en de Colombiaan ziet een transfer naar Engeland ook wel zitten. Henk Spaan hekelt de onderhandelingstactiek van Daniel Levy, voorzitter van Tottenham Hotspur.

“Hij kocht in de afgelopen tien jaar 44 spelers, van wie 17 op Deadline Day”, schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. Hij stelt dat Sir Alex Ferguson Luka Modric van Tottenham Hotspur naar Manchester United wilde halen, maar daar van afzag. “Geen zin in de frustrerende vertragingstactieken van Levy. Sánchez is door hem zo gek gemaakt dat Levy inmiddels alle tijd heeft.”

Spaan verwacht dan ook niet dat de transfer snel rond zal komen. “Transfer deze week afgerond, las ik net. Dan kennen ze Levy niet. Alleen daarom zou het voor Overmars fijn zijn als er een bieding van Real Madrid kwam. Levy afzeggen, is mijn advies”, concludeert de columnist. “Zou Sánchez trouwens weten dat Tottenham het slechtst betaalt in de Premier League? Beter dan Ajax, dat wel, maar bij Bournemouth en Crystal Palace verdienen ze meer.”