‘Weinig vertrouwen in miljoenenaankopen Boëtius en Lozano’

Jean-Paul Boëtius maakte bij zijn officiële rentree voor Feyenoord een uitstekende indruk, want met een prachtige assist leidde hij het doelpunt van Nicolai Jörgensen tegen FC Twente in (2-1). Toch was het vertrouwen in de linksbuiten aanvankelijk niet heel groot, zo blijkt uit de antwoorden op de poll van Voetbalzone.

De afgelopen weken kon er op onze frontpage gestemd worden op de poll Van welke miljoenenaankoop verwacht jij komend seizoen het minst? De meeste stemmen, 28 procent, werden daarbij uitgebracht op de 23-jarige Boëtius, die overkwam van FC Basel. Daarna volgde Hirving Lozano van PSV met 25 procent van de stemmen.

Bryan Linssen ruilde FC Groningen in voor Vitesse en op hem werd 23 procent van de stemmen uitgebracht. In Sofyan Amrabat was en/of is veel vertrouwen: slechts 14 procent van de stemmers vinkte het vakje met zijn naam aan. De antwoordcategorie ‘iemand anders’ kreeg 10 procent van de stemmen. In totaal werden er ruim 70.900 stemmen uitgebracht.