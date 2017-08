Robinho geeft jawoord aan Turken: ‘Maar het wordt niet makkelijk’

Robinho lijkt voor een terugkeer te staan naar Europa. De aanvaller van Atlético Mineiro heeft zijn jawoord gegeven aan Rizespor, zo claimt trainer Hikmet Karaman. Als dat waar is, dan is de Braziliaan dus van gedachten veranderd.

Rizespor probeerde Robinho twee weken geleden immers ook al te overtuigen, maar de 99-voudig international gaf toen te kennen dat hij naar een topcompetitie wil: “Rizespor wacht al jaren op een dergelijke sterspeler. Onze voorzitter wil dit heel graag. Robinho wil alleen niet naar een kleinere competitie komen, hij wil naar een topcompetitie. We blijven daarom in contact staan met andere sterren uit Brazilië. We hopen dat het lukt”, zei Karaman toen.

De oefenmeester van de club uit Rize claimt nu in gesprek met de Turkse media dat Robinho ‘akkoord’ is met een overstap, maar dat de deal nog niet rond is: “Alle betrokkenen hebben zo hun eigen wensen. We gaan in ieder geval voor een driejarig contract en willen de transfersom over een bepaalde periode uitsmeren. Het wordt niet makkelijk.” Robinho heeft bij Mineiro nog een contract tot nieuwjaarsdag.