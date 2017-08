FC Utrecht moet middenvelder na achillespeesblessure maanden missen

Anouar Kali kan voorlopig niet in actie komen voor FC Utrecht. De middenvelder liep vrijdag in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen ADO Den Haag een achillespeesblessure op en staat zeker twee maanden buitenspel.

“Kali werd in twee opeenvolgende duels met spelers van ADO geraakt en heeft daarbij zijn achillespees ingescheurd. De scheur zit precies op de spier/pees-overgang”, zo communiceren de Domstedelingen via de officiële kanalen. Kali mist nu sowieso het tweeluik in de Europa League met Zenit Sint-Petersburg.

De 26-jarige Kali zal ook de duels met Willem II, FC Groningen, Roda JC Kerkrade, FC Twente, PSV en Vitesse aan zich voorbij moeten laten gaan. De voormalig jeugdinternational van Marokko keerde deze zomer terug in De Galgenwaard en tekende een contract tot de zomer van 2019.