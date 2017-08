Lazio stoort zich aan Juventus-doelwit: ‘Respect is het belangrijkste’

Het contract van Keita Baldé Diao bij Lazio loopt volgende zomer af en vleugelaanvaller is niet van plan om die verbintenis te gaan verlengen. Om die reden willen de Romeinen hem deze zomer graag van de hand doen, maar de Senegalees wil per se naar Juventus vertrekken.

Tot nu toe heeft Keita alle aanbiedingen naast zich neergelegd. “We hebben aanbiedingen uit Italië en het buitenland gehad voor hem, de laatste op de dag van de Supercoppa. Tot dusver heeft Keita alles afgewezen”, zegt Lazio-voorzitter Claudio Lotito in gesprek met de Corierre della Sera. “Als hij per se naar een bepaalde club wil, is dat prima. Dan moet die club alleen wel bieden wat de rest ook biedt.”

“Dat hoeft niet hetzelfde bedrag te zijn als de hoogste bieder, maar in ieder geval wel gelijk aan de laagste bieder. Respect is in deze situatie het belangrijkste, ik ben bereid te vechten voor mijn principes”, vervolgt Lotito zijn verhaal. Keita ontbrak afgelopen zondag in de selectie van Lazio voor de wedstrijd om de Supercoppa tegen Juventus, die uiteindelijk door de Romeinen met 2-3 gewonnen werd.

“Dat was de beslissing van trainer Simone Inzaghi. Toen ik het hoorde, hoefde ik niet eens een reden te horen”, vertelt de clubvoorzitter van Lazio. “Wanneer wij iemand kopen, proberen we met alles rekening te houden: de financiële ambities van een speler, het werk van een zaakwaarnemer en de marktwaarde van de speler. Als een club Keita wil hebben, moeten ze ons tevreden stellen.”