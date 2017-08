Politie onderzoekt opmerkelijke provocaties: ‘Ik vierde slechts een goal’

Neil Lennon moet rekening houden met een straf. De manager van Hibernian provoceerde het publiek van Rangers FC zaterdag nadat zijn ploeg na een kwart wedstrijd spelen op gelijke hoogte kwam door een doelpunt van Simon Murray. De club uit Edinburgh won uiteindelijk met 2-3 in het Ibrox Stadium.

Lennon keerde zich na de 1-1 om naar het thuispubliek, juichte uitbundig en plaatste zijn handen achter zijn oren omdat hij het gejuich vanaf de tribunes zogenaamd goed wilde horen. De fans van Rangers reageerden woest en een iemand raakte Lennon bijna met een aansteker. Daarnaast heeft de coach de afgelopen dagen enkele doodsbedreigingen ontvangen.

De supportersvereniging van Rangers praat de doodsbedreigingen uiteraard niet goed, maar vindt het gedrag van Lennon eveneens ontoelaatbaar: “Hij kon zichzelf niet in de hand houden op Ibrox. Het is onverklaarbaar dat de vierde official niet in actie is gekomen”, zo valt er in een statement te lezen.

Lennon zei op de persconferentie dat hij enkel het doelpunt vierde en dat hij zich van geen kwaad bewust was: “Ik heb geen gebaren gemaakt, ik vierde slechts een goal. Als ik de volgende keer mijn neus aanraak, zullen er ook wel mensen zijn die wel iets vinden om mij te bekritiseren. Ik vier slechts feest, dat is alles.” De politie denkt daar echter anders over en heeft een onderzoek ingesteld, ook naar het gedrag van Lennon.