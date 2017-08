‘FC Twente verrast en denkt aan komst Van der Wiel’

Gregory van der Wiel lijkt een herkansing te krijgen bij Fenerbahçe. De club uit Istanbul dacht er volgens diverse media aan om het contract te ontbinden, maar de rechtsback deed maandag gewoon mee met de training van coach Aykut Koçaman.

Desondanks wil dat niet zeggen dat de 29-jarige Van der Wiel dit seizoen ook wedstrijden gaat spelen voor De Gele Kanaries, want volgens FANATIK geniet hij belangstelling van het Crystal Palace van Frank de Boer, Sporting Portugal en FC Twente. Het is onduidelijk in hoeverre Van der Wiel zelf openstaat voor een transfer.

Van der Wiel zou gezien kunnen worden als eventuele vervanger van Hidde ter Avest. De twintigjarige back heeft nog een contract voor één seizoen met een optie op een tweede jaar, maar staat in de nadrukkelijke belangstelling van diverse clubs. Volgens De Telegraaf heeft Twente recentelijk zelfs een bod van ruim één miljoen euro op Ter Avest afgeslagen.