‘Juventus en Paris Saint-Germain akkoord over transfer van vijftien miljoen’

De transfer van Blaise Matuidi naar Juventus wordt binnen afzienbare tijd afgerond. Volgens de Corierre dello Sport hebben de Italianen een akkoord bereikt met Paris Saint-Germain. De Oude Dame gaat een bedrag van vijftien miljoen euro overmaken naar de Franse hoofdstad.

Matuidi wordt al de gehele zomer in verband gebracht met een transfer naar de kampioen van Italië. Bovendien heeft de middenvelder op dit moment geen basisplaats meer bij Paris Saint-Germain. In de drie wedstrijden die les Parisiens tot dusver speelden, begon hij op de reservebank. Zijn contract in Parijs loopt nog tot 2018.

Bij Juventus ligt zijn favoriete rugnummer veertien al klaar voor Matuidi. De transfer zou binnen afzienbare tijd bekendgemaakt moeten worden. De dertigjarige middenvelder speelde sinds 2011 voor Paris Saint-Germain, dat hem voor acht miljoen euro overnam van Saint-Étienne. In Parijs kwam Matuidi tot 295 wedstrijden, waarin hij 33 keer scoorde en 30 assists verzorgde.

Het is onduidelijk wat de naderende transfer van Matuidi betekent voor Kevin Strootman. Juventus zou ook nadrukkelijk werken aan een transfer van de Oranje-international, maar wist met AS Roma nog geen akkoord te bereiken over de transfersom. De Romeinen wensen naar verluidt een bedrag van 45 miljoen euro te ontvangen voor Strootman, terwijl het openingsbod van Juventus 30 miljoen bedroeg.