‘Als ze 120 of 130 miljoen euro weigeren, dan zijn ze stapelgek’

Fenway Sports Group, de eigenaar van Liverpool, liet vrijdag in een statement weten dat men geen biedingen op Philippe Coutinho zal accepteren. Toch doet de club uit Merseyside er volgens Stan Collymore verstandig aan om ook aan het financiële plaatje te blijven denken, zo schrijft de oud-aanvaller in de Daily Mirror.

Barcelona bood 80 miljoen euro en 85 miljoen exclusief 15 miljoen aan variabelen, maar Liverpool mikt naar verluidt op een vast bedrag van 100 miljoen. “Als Barcelona 120 of 130 miljoen euro biedt en Liverpool hem ook dan nog niet verkoopt, dan spijt het mij, maar dan is mijn oude club zich stapelgek”, aldus de 46-jarige Collymore.

De Engelsman schrijft dat AS Monaco, Atlético Madrid en Borussia Dortmund er de afgelopen jaren in zijn geslaagd om met relatief weinig middelen topteams te creëren en dat Liverpool daar dus ook toe in staat moet zijn. “Ze zullen dan waarschijnlijk 65 miljoen van de transfersom van Coutinho uitgeven aan twee nieuwe spelers.”

De 25-jarige Coutinho kwam dit seizoen nog niet in actie voor Liverpool en ontbreekt dinsdagavond in de Champions League-voorrondewedstrijd tegen TSG Hoffenheim vanwege een rugblessure. Coutinho zou overigens al wel een officieel transferverzoek hebben ingediend bij Liverpool, maar de directie schijnt hem te hebben laten weten niet mee te willen werken aan een overstap. Coutinho ligt nog tot de zomer van 2022 vast.